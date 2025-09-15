M.O., Rubio: ogni singolo ostaggio Gaza deve tornare a casa

Gerusalemme, 15 set. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che "ogni singolo ostaggio" a Gaza deve tornare a casa immediatamente e che Hamas deve essere "eliminato" come gruppo armato.

Il segretario di stato americano, durante la conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, ha sottolineato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump resta impegnato a raggiungere questi obiettivi.

Rubio ha aggiunto che l'Iran minaccia non soltanto Israele e gli Stati Uniti, ma anche gli alleati del Golfo e l'Europa. Ha affermato che un Iran dotato dell'arma atomica rappresenta un "rischio inaccettabile" per il mondo.

Il segretario di Stato americano ha condannato "l'inaudita barbarie" di Hamas e ha affermato che il popolo di Gaza non può avere pace o un futuro migliore senza il disarmo del movimento integralista islamico palestinese e il ritorno di tutti gli ostaggi. Rubio ha poi affermato che Hamas è stato incoraggiato dalle mosse di Gran Bretagna, Francia e altri alleati degli Stati Uniti per riconoscere uno Stato palestinese. "Sono in gran parte simboliche, non hanno alcun impatto sull'avvicinarci a uno Stato palestinese. L'unico impatto che hanno effettivamente è quello di far sentire Hamas più incoraggiato", ha detto Rubio.