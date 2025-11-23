M.O., raid Israele contro Hezbollah a Beirut: un morto e 21 feriti

Beirut, 23 nov. (askanews) - Una persona è stata uccisa e altre 21 sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano lanciato contro un palazzo residenziale nella periferia sud di Beirut. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità Pubblica del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un attacco contro il "capo di stato maggiore" di Hezbollah, aggiungendo che l'ordine era stato dato dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L'obiettivo dell'attacco sarebbe il leader di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai, secondo funzionari israeliani. Tabatabai è di fatto il capo di stato maggiore di Hezbollah ed è considerato il secondo leader dell'organizzazione militante filoiraniana, dopo il segretario generale Naim Qassem.