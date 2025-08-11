ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

M.O., raid di Israele uccide cinque giornalisti di Al Jazeera

Gaza City, 11 ago. (askanews) - Nella guerra senza più limiti, ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono i giornalisti chiamati a documentare l'orrore. Anas al-Sharif, reporter di spicco di Al Jazeera, precedentemente minacciato da Israele, è stato ucciso insieme a quattro colleghi in un attacco aereo israeliano a Gaza Ciy mentre si trovava all'interno di una tenda fuori dall'ospedale al-Shifa.

"È un tentativo di mettere a tacere la voce della verità" dice il giornalista Mohamed Galal.

In totale, sette persone sono rimaste uccise nell'attacco riporta l'emittente in lingua araba.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno ammesso l'attacco, sostenendo che il giornalista "era a capo di una cellula dell'organizzazione terroristica di Hamas ed era responsabile di attacchi missilistici contro civili israeliani e forze dell'Idf".

I difensori dei diritti umani sostengono che Anas al-Sharif era stato preso di mira per il suo lavoro di reporter in prima linea sulla guerra di Gaza e che le affermazioni di Israele non trovano riscontri.

"I giornalisti e chiunque cerchi di trasmettere e diffondere la verità in questa guerra sono diventati un bersaglio legittimo per Israele, ucciderli è un dovere per oscurare la parola e tentare di nascondere la verità" aggiunge il reporter Ashraf Hajjaj.

Al Jazeera ha definito al-Sharif "uno dei giornalisti più coraggiosi di Gaza", spiegando che l'attacco ha rappresentato "un disperato tentativo di mettere a tacere le voci palestinesi in previsione dell'occupazione di Gaza".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi