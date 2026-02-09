M.O., Nunzio in Giordania: Paese sicuro, ripartano i pellegrinaggi

Amman, 9 feb. (askanews) - Giordania terra "risparmiata" dal conflitto in Medio Oriente. "Sono qui in Giordania da tre anni e ho vissuto quest'ultimo periodo difficile", dopo gli attacchi del 7 ottobre e della guerra a Gaza, "senza mai aver avuto alcuna difficoltà". A parlare è il Nunzio apostolico in Giordania, mons. Giovanni Pietro Dal Toso, che ha incontrato un gruppo di giornalisti in pellegrinaggio in Giordania a Fuhais, a pochi chilometri dalla capitale Amman, uno delle città con maggiore presenza di cristiani di tutto il paese.

Da qui l'appello del Nunzio a una ripresa del turismo religioso. L'occasione dell'incontro, infatti, è il pellegrinaggio guidato da Madre Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio del Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi, organizzato in collaborazione con Royal Jordanian, con Jordan Tourism Board e con Ministry of Tourism.

"È evidente che il turismo ne ha risentito, ma vorrei dire più per una cattiva 'pubblicità' che per reali difficoltà. Negli ultimi mesi, grazie a Dio - aggiunge il Nunzio - anche il turismo e i pellegrinaggi sono ripresi e questo per noi è una fonte di speranza perché anche la Giordania possa diventare un territorio di pellegrinaggio così come lo merita, grazie ai tanti luoghi legati all'Antico e al Nuovo Testamento".