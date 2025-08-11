ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2025

M.O., Netanyahu: vogliamo liberare Gaza, non occuparla

Tel Aviv, 11 ago. (askanews) - Il piano di Israele è "liberare Gaza non occuparla". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa per i media internazionali.

"La guerra può finire se Hamas depone le armi e libera tutti gli ostaggi rimasti". Ha detto il premier israeliano che poi ha illustrato il piano di Israele per "il giorno dopo" Hamas, basato su cinque principi: "Gaza sarà smilitarizzata, Israele avrà la responsabilità primaria della sicurezza, verrà istituita una zona di sicurezza al confine tra Gaza e Israele per prevenire future incursioni terroristiche, e verrà istituita a Gaza un'amministrazione civile, non israeliana, che cercherà di vivere in pace con Israele".

Ma ha anche avvertito: "Faremo tutto il necessario per difendere il nostro Paese, il nostro popolo e il nostro futuro. Vinceremo la guerra, con o senza il sostegno degli altri".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi