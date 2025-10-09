ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

M.O., Merz: fiduciosi in una soluzione questa settimana

Berlino, 9 ott. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto incoraggiato dall'annuncio di un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e ha espresso fiducia in una soluzione questa settimana.

"Stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente" e "siamo fiduciosi" che una soluzione possa essere trovata questa settimana, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa a Berlino. "Le speranze riguardo a Israele e alla Striscia di Gaza sono tornate a crescere ieri sera. Tuttavia, la questione non è ancora del tutto risolta, motivo per cui stiamo ovviamente monitorando la situazione molto attentamente e siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione questa settimana".

