ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

M.O., Meloni arrivata a Sharm-el-Sheikh per cerimonia firma pace

Sharm ed Sheikh (Egitto), 13 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Sharm el Sheikh, per partecipare alla cerimonia della firma degli accordi di pace in Medio Oriente. Meloni è atterrata all'aeroporto della nota località turistica egiziana.

Alla giornata partecipano oltre 20 leader internazionali. "Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump" ha scritto su X la presidente del Consiglio.

