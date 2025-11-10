ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2025

M.O., Libano: attacco aereo Israele contro auto nell'area di Sidone

Sidone, 10 nov. (askanews) - Un attacco aereo israeliano con un drone ha preso di mira un'auto nell'area di Sidone, in Libano. Lo hanno riportato i media libanesi.

Non ci sono stati commenti immediati da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). Dal cessate il fuoco del novembre 2024 in Libano, le Idf hanno affermato di aver ucciso oltre 330 militanti di Hezbollah in attacchi aerei, colpito centinaia di siti di Hezbollah e condotto oltre mille raid e altre piccole operazioni terrestri nel sud del Paese, in risposta a violazioni da parte dell'organizzazione militante libanese filoiraniana.

Nella notte sono stati colpiti in un rai dell'Idf due edifici in un quartiere orientale di Houla, un villaggio del Libano sudorientale al confine del distretto di Marjeyoun, nel governatorato di Nabatiye e vicino al confine con lo stato ebraico. Lo ha riferito il quotidiano libanese L'Orient Today.

