ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

M.O., Guterres: soluzione a due stati "non è un regalo ad Hamas"

New York, 17 set. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres respinge l'idea che una soluzione a due stati per Israele e Palestina sia un "regalo ad Hamas". "È un regalo al popolo palestinese che ha sofferto molto anche a causa di Hamas", ha affermato durante una conferenza stampa. Non spetta al Segretario generale dell'Onu determinare se nella Striscia di Gaza stia avendo luogo un genocidio, ha poi affermato Guterres, dopo la pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite sulla situazione nei Territori occupati.

Poi ha respinto l'ipotesi del dispiegamento di forze armate Onu per proteggere i civili a Gaza: "Verrebbe respinta da Israele e credo anche dagli Stati Uniti, e non abbiamo gli strumenti per una protezione efficace dei civili, visto che quattrocento dei nostri dipendenti sono stati uccisi", ha concluso.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi