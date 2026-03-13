ULTIME NOTIZIE 13 MARZO 2026

M.O., Guterres a Beirut: "I libanesi non hanno scelto questa guerra"

Roma, 13 mar. (askanews) - "I libanesi non hanno scelto questa guerra, vi sono stati trascinati": lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha compiuto una visita in segno di "solidarietà" a Beirut, dove ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun.

"Lo so, so che i libanesi stanno soffrendo enormemente. So che i libanesi musulmani stanno terminando il Ramadan. I libanesi cristiani stanno terminando la Quaresima. E questi dovrebbero essere momenti di pace. Questi dovrebbero essere momenti di solidarietà".

La guerra in Libano ha causato oltre 687 morti e più di 800.000 sfollati dal 2 marzo, secondo il ministero della Salute libanese.

"Purtroppo il Libano è stato trascinato in una guerra che questa popolazione non avrebbe voluto combattere", ha aggiunto.

"Trovare una soluzione che permetta al Libano di diventare un Paese indipendente, con sovranità e integrità territoriale rispettate, e in cui le autorità abbiano - come ho detto - il monopolio sull'uso della forza".

"Non è più il tempo dei gruppi armati. È il tempo degli stati forti", ha concluso Guterres.

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