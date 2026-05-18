ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

M.O., Flotilla, Tajani: risultano nove italiani fermati, rilasciateli

Modena, 18 mag. (askanews) - "Pare che siano nove gli italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un incontro in Prefettura a Modena, sulla vicenda della Flotilla intercettata da Israele al largo di Cipro.

"Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l'ambasciata d'Italia a Cipro - ha aggiunto Tajani -. Abbiamo già mandato i nostri messaggi. Abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini e liberati il prima possibile, così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa".

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