M.O., diplomatici occidentali e arabi visitano confine Israele-Libano

Confine tra il Libano e Israele, 15 dic. (askanews) - Diplomatici occidentali e arabi hanno visitato un'area lungo il confine tra il Libano e Israele, dove da mesi le truppe libanesi e gli osservatori delle Nazioni Unite lavorano per mettere fine alla presenza armata del movimento integralista islamico filoiraniano Hezbollah.

La delegazione, che comprende gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita, è accompagnata dal generale Rodolph Haikal, comandante delle forze armate libanesi, oltre che da alti ufficiali della regione di confine. Il governo libanese ha dichiarato che entro la fine dell'anno l'esercito dovrebbe aver liberato tutta l'area di confine a sud del fiume Litani dalla presenza armata di Hezbollah.

