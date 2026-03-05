M.O., Crosetto: Italia non è in guerra e non è coinvolta

Roma, 5 mar. (askanews) - "Io vorrei dirlo in conclusione con chiarezza. L'Italia non è in guerra e non è stata coinvolta in questa guerra. L'Italia sta cercando di gestire, mitigare, in stretto accordo con le nazioni amiche, le conseguenze di questo conflitto". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto alle Camere. "Perché questo conflitto è preoccupante e dirompente. Ci dicono americani e israeliani che durerà settimane e ci sono a cerchi concentrici molte altre conseguenze sulla sicurezza, sull'operatività dei nostri contingenti, sulla sicurezza degli italiani, sulla richiesta di aiuto di nazioni amiche e sulla crisi energetica. Tra le tante problematiche laterali ci si pone anche quella dell'utilizzo delle basi americane in Italia, come dicevo prima. E su questo punto voglio ridire per l'ennesima volta ciò che ho detto prima. Noi rispetteremo puntualmente ciò che prevede l'agreement con gli Stati Uniti d'America. Le norme prevedono notifiche tecniche per ciò che riguarda la logistica e ciò che non è cinetico, e autorizzazioni governative per il secondo caso. La Presidente Meloni mi invita a impegnarmi in quest'Aula perché questa seconda scelta sia assunta d'intesa col Parlamento. E così sarà. Non penso che ci sarà mai richiesto, ma se ce lo chiederanno torneremo qui e decideremo insieme. Lo ripeto, non è una guerra che l'Italia vuole o ha voluto. Stiamo lavorando tutti sin dall'inizio della legislatura per contribuire a spegnere ogni focolaio di tensione nel mondo", ha aggiunto.