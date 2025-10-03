M.O., Cgil: sciopero generale con 100 cortei in tutta Italia

Milano, 3 ott. (askanews) - Dopo il blocco della Sumud Global Flotilla a largo di Gaza, mobilitazione proclamata da Cgil e Usb: durerà 24 ore e coinvolge anche il settore dei trasporti. A rischio bus, metro, tram e treni a Roma e in tutto il territorio regionale. La mobilitazione è indetta perché, secondo la Cgil, quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla "navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema".

Oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. A Roma tutto è iniziato alle ore 8.30 in piazza Vittorio e l'arrivo è previsto in piazza dei Cinquecento. Partecipa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

La Commissione garanzia sugli scioperi ha giudicato la mobilitazione illegittima. La legge impone la tutela dei servizi essenziali: nei giorni feriali vanno garantite le corse nelle fasce 6-9 e 18-21. Sul sito di Trenitalia l'elenco dei treni garantiti.