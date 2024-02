Roma, 6 feb. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Riad il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il capo della diplomazia americana è arrivato lunedì in Arabia Saudita, prima tappa del suo viaggio in Medio Oriente per tentare di arrivare a una nuova tregua nei combattimenti sanguinosi tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.