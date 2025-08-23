ULTIME NOTIZIE 23 AGOSTO 2025

M.O., almeno 34 morti oggi a Gaza negli attacchi israeliani

Gaza City, 23 ago. (askanews) - Almeno 34 persone sono rimaste uccise negli attacchi messi a segno dalle forze israeliane dalle prime ore del mattino nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa citando fonti mediche locali, secondo cui sei palestinesi sono morti mentre attendevano aiuti umanitari vicino al valico di frontiera di Zikim, nel nord dell'enclave palestinese. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso venerdì di distruggere Gaza City se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele. L'esercito israeliano ha affermato di aver compiuto i primi passi nel tentativo di catturare l'ultima importante roccaforte di Hamas.

