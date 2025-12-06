M.O., Al Thani: "Non possiamo ancora considerarlo cessate il fuoco"

Doha, 6 dic. (askanews) - A proposito di Gaza, il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afferma che il cessate il fuoco, in vigore da quasi due mesi, non sarà completato finché le truppe israeliane non si ritireranno dal territorio palestinese, nell'ambito di un piano di pace sostenuto da Washington e dalle Nazioni Unite. "Siamo in un momento critico, quello che abbiamo appena fatto è una pausa. Non possiamo ancora considerarlo un cessate il fuoco, non è ancora arrivato. Un cessate il fuoco non può essere completato senza un ritiro completo delle forze israeliane, senza che ci sia stabilità a Gaza e senza che le persone possano entrare e uscire, il che non è possibile", ha detto.