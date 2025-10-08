MM Spa compie 70 anni e guarda al futuro anche oltre Milano

Milano, 6 ott. (askanews) - MM Spa compie 70 anni: nata nel 1955 con il nome di Metropolitana Milanese e con il compito di realizzare la prima linea metropolitana cittadina, ha accompagnato il capoluogo lombardo nelle sue grandi trasformazioni urbane, evolvendosi in una società multiservizi. Oggi MM gestisce dal Servizio Idrico Integrato al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, passando per il sistema scolastico comunale e al verde cittadino, fino a opere per mitigare gli effetti del climate

change come la vasca di laminazione del Seveso contro le esondazioni.

"E' da 70 che questa grande azienda multiservizi è al servizio dei cittadini e al servizio dei cittadini tenta di portare la sua tradizione di innovazione, di capacità imprenditoriale, di lavori continui e costanti per la nostra città" ha affermato il presidente Elio Franzini, ricordando che "siamo partiti con la metropolitana 70 anni fa, proseguiamo su tanti altri campi, sempre e comunque, lo ripeto, al servizio dei cittadini, al servizio della nostra città".

L'azienda conta oggi quasi 1.500 dipendenti ed è interamente partecipata dal Comune di Milano. L'esperienza accumulata nel campo dell'ingegneria l'ha portata ad operare anche a livello nazionale e internazionale, con progetti per la riqualificazione urbana e la mobilità sostenibile.

"I settant'anni di MM rappresentano un'importante tappa da celebrare ma ancor più il punto di partenza verso un futuro fatto di sfide da vincere per contribuire allo sviluppo della città e con i nostri servizi a migliorare la vita dei cittadini" ha commentato l'Ad, Francesco Mascolo, sottolineando che "la forza di MM risiede in un modello unico che tiene insieme ingegneria e feed operation urbana e gestione dei servizi innovazione tecnologica e cura del patrimonio esistente. Questo approccio ci consente di intervenire in modo coordinato ma anche tempestivo costruendo soluzioni che mettono al centro i cittadini, i territori e il bene comune".

Per affrontare le sfide del futuro, MM lavora su progetti di resilienza climatica, rigenerazione urbana e innovazione dei servizi pubblici. Obiettivi che si legano al nuovo status di società benefit, adottato nel 2025, che impegna l'azienda a conciliare sviluppo e sostenibilità.