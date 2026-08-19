ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2026

Missione compiuta per SpaceX, recupero in mare della Starship

Milano, 19 ago. (askanews) - Successo per la Starship di SpaceX che ha effettuato il suo primo volo di prova da quando l'azienda è stata quotata in borsa. "Starship è intatta, galleggia nell'oceano e trasmette dati di telemetria!", ha dichiarato il CEO dell'azienda, Elon Musk, su X. La navicella è entrata tranquillamente nell'Oceano Indiano tra gli applausi dei dipendenti di SpaceX, che stavano guardando le immagini in diretta dalla Starbase dell'azienda: "È la prima volta che mettiamo in acqua una Starship intatta."

Gli obiettivi principali di questo tredicesimo lancio di prova della potente Starship, nel suo modello di terza generazione, erano di testare ancora una volta in volo le modifiche apportate, questa volta senza intoppi.

Lo stadio superiore ha rilasciato 20 satelliti Starlink V3, un test che SpaceX ha dichiarato che "fornirà dati cruciali. Ci prepariamo ad espandere la nostra costellazione Starlink" del servizio internet satellitare dell'azienda. Testati anche lo scudo termico e le manovre di atterraggio, il tutto anche nell'ottica del contratto con la Nasa per la produzione di una versione modificata di Starship da utilizzare come sistema di atterraggio lunare.

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