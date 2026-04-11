ULTIME NOTIZIE 11 APRILE 2026

Missione compiuta per Artemis II. La Nasa: ce l'abbiamo fatta

Roma, 11 apr. (askanews) - Hanno fatto la storia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. I quattro astronauti della missione Artemis II sono rientrati dopo aver trascorso 10 giorni nello spazio, aver battuto il record di distanza dalla Terra, inviando immagini spettacolari della Luna e riportando a casa dati e risultati di test fondamentali per le prossime avventure spaziali.

Tanti sono arrivati sulla spiaggia di San Diego per assistere allo splash-down, l'ammaraggio, avvenuto con successo poco dopo le 2 di notte ora italiana. Poco prima, Victor Glover dalla capsula Orion aveva detto di aspettarsi un ammaraggio "bello e lento" nel Pacifico al largo della costa della California.

"Non vediamo l'ora di vedere la squadra di sommozzatori e la Marina che verranno a prenderci" aveva dichiarato. Appalusi per i quattro astronauti usciti dalla capsula, soccorsi e trasportati in elicottero su una nave di recupero.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è subito congratulato con l'equipaggio: "Non potrei essere più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca", ha scritto sul social Truth. "Lo rifaremo e poi, prossimo passo, Marte!".

"Sono tutti felici e in salute - ha detto Rick Henfling, direttore di volo della Nasa, durante una conferenza al Johnson Space Center - tutto quello che abbiamo sentito dai medici è che l'equipaggio è felice e in salute, pronto a tornare a casa a Houston". E Lori Glaze, responsabile dei programmi Artemis, ha aggiunto:

"Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo mandato quattro persone straordinarie sulla Luna e le abbiamo riportate sane e salve sulla Terra per la prima volta in più di 50 anni". La storica missione li ha portati a oltre 406mila chilometri dalla Terra. Oltre a essere stato il primo avvicinamento con equipaggio alla Luna da oltre 50 anni, è stato il volo spaziale umano più lontano mai compiuto.

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