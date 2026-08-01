ULTIME NOTIZIE 01 AGOSTO 2026

Missili russi su Kiev, almeno nove morti e 28 feriti

Kiev, 1 ago. (askanews) - Il fumo si alza sopra Kiev alle prime luci del giorno, dopo una nuova notte di attacchi russi contro la capitale ucraina. Le esplosioni hanno colpito cinque quartieri, danneggiando abitazioni, automobili ed edifici amministrativi e provocando diversi incendi.

Secondo i servizi di emergenza ucraini, almeno nove persone sono morte e 28 sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini. Il bilancio più grave nel quartiere di Darnytskyi, dove sono state uccise sette persone. A Solomiansky un edificio residenziale di cinque piani è stato parzialmente distrutto.

Mosca afferma di aver preso di mira imprese del complesso militare-industriale e centri logistici. Kiev chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa e missili intercettori, mentre gli attacchi balistici russi sulle città ucraine diventano più frequenti.

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