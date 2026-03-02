Missili nel cielo di Amman dopo l'offensiva iraniana

Amman, 2 mar. (askanews) - Proiettili e scie luminose solcano il cielo sopra la capitale giordana dopo che l'Iran ha lanciato attacchi in diversi Paesi del Medio Oriente, dando seguito alla promessa di ritorsione seguita alla morte della Guida suprema Ali Khamenei.

Le immagini mostrano una sequenza di intercettazioni e traiettorie notturne sopra Amman, mentre a terra il traffico continua a scorrere.

Secondo le autorità regionali, Teheran ha colpito la maggior parte delle monarchie del Golfo: almeno due persone sono morte negli Emirati Arabi Uniti, dove sono stati segnalati missili e droni contro infrastrutture civili e militari. Esplosioni sono state riferite anche a Doha, Dubai e Manama.

La crisi si inserisce in un'escalation che coinvolge Stati Uniti e Israele e che accresce il rischio di un allargamento del conflitto nell'intera regione.