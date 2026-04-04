ULTIME NOTIZIE 04 APRILE 2026

Missile iraniano colpisce il centro di Israele: almeno un ferito

Ramat Gan, 4 apr. (askanews) - A Ramat Gan, nel centro di Israele, i detriti ricoprono il terreno e l'interno dell'abitazione di un uomo, dopo l'impatto di una scheggia di missile. "Miracolosamente, l'uomo è uscito illeso perché ha seguito le istruzioni del Comando del Fronte Interno e si trovava in un luogo sicuro".

La controffensiva di Teheran continua, con nuovi attacchi nei quartieri residenziali di Ramat Gan e Rosh Haayin. Israele e Iran si scambiano raffiche di missili da quando, alla fine di febbraio, è iniziata la campagna di bombardamenti israelo-americana che ha ucciso la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, e si è trasformata in una guerra regionale più ampia.

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