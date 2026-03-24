ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Missile iraniano caduto a Tel Aviv tra due palazzi

Roma, 24 mar. (askanews) - Un missile iraniano è caduto tra due edifici a Tel Aviv, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha indicato in 100 chili il peso della testata.

Secondo quanto riferito dai soccorritori israeliani, nell'attacco sono rimaste ferite quattro persone.

Dal canto loro le forze armate israeliane hanno annunciato che l'Aeronautica ha completato ieri una "vasta ondata di attacchi" contro oltre 50 siti di infrastrutture del regime a Teheran, tra cui due centri di comando dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione, un centro di comando del ministero dell'Intelligence iraniano, depositi di armi, sistemi di difesa aerea e siti di stoccaggio e lancio di missili balistici.

Secondo l'Idf, dall'inizio della guerra Israele ha colpito più di tremila obiettivi del regime iraniano.

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