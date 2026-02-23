MIPEL 129: nuovo format, sinergie e rilancio del settore

Milano, 23 feb. (askanews) - MIPEL, appuntamento fieristico internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, presenta in Fiera Milano a Rho la 129esima edizione, con un format rinnovato. Un evento che arriva in un momento ancora complesso per il comparto.

"Il comparto - ha spiegato ad askanews Claudia Sequi, presidente di MIPEL e di Assopellettieri - non è ancora uscito completamente dalla sua crisi, però vediamo che si sta avvicinando un momento di svolta per il settore, quindi siamo fiduciosi che questo possa avvenire a breve e soprattutto devo dire da questo primo giorno di MIPEL abbiamo un feedback positivo, senza sapere ovviamente ordini quantitativi e cose del genere, ma se voi vi guardate intorno c'è una bella affluenza, c'è una bella atmosfera, un buon sentiment, come si dice, anche perché credo che i nostri espositori, nostri brand si siano molto impegnati a fare una proposta sempre più creativa, sempre più di qualità".

L'edizione 2026 della fiera segue il concept "Reinventing MIPEL", con un nuovo layout esperienziale progettato dallo studio Lombardini22. "Il layout - ha aggiunto Federica Bevilacqua, direttore generale di MIPEL e di Assopellettieri - è stato sviluppato per rendere il tutto molto più fluido, quindi una visita più fluida, un visitatore che riesce a guardare di più all'interno di una fiera che normalmente è un percorso un po' stancante, perché c'è tanto da vedere. Ma in questo modo, con queste caratteristiche, il concetto è di migliorare la visitabilità, di migliorare la memorabilità dei marchi che si incontrano e quindi di tornare a casa con un bagaglio di informazioni immagazzinato in maniera migliore e magari anche più ordini perché ci si è stancati di meno, si ha più voglia di fare e di vedere ancora di più".

MIPEL vuole confermarsi come vetrina globale, tra l'altro con una rinnovata relazione con MICAM, il salone della calzatura. "Stiamo cercando di creare delle sinergie sempre più importanti tra le due manifestazioni - ha detto ancora la direttrice di MPEL - che comunque hanno in comune quello che è il visitatore, perché il buyer di oggi è sempre più un buyer orizzontale, non solo verticale, e ovviamente l'associazione fra calzatura e pelletteria è abbastanza semplice da comprendere".

In quest'ottica nasce M&M - The Hub, uno spazio inedito nato dalla sinergia tra le due fiere: un ambiente integrato in cui convivranno progetti pensati per offrire ai visitatori un'esperienza completa e ricca di contenuti di valore, che unisce formazione, ispirazione e networking. Altra novità dell'edizione 2026 è "MIPEL Stars Avenue": un'iniziativa speciale pensata per valorizzare le aziende che hanno dimostrato nel tempo un supporto costante e continuativo alla manifestazione e al comparto. E poi c'è il tema del Fashion Link Milano, il progetto che riunisce in contemporanea le fiere del settore della moda e accessori.

"Fashion Link Milano è una grande opportunità - ha concluso la presidente Sequi - perché noi andremo a settembre ad avere un'occupazione di spazio pari a quella del Salone del mobile. Quindi il nostro mondo della moda avrà finalmente una piattaforma internazionale di assoluta rilevanza e il compratore potrà fare quello che si chiama un business journey, cioè a venire in fiera e a acquistare tutti i prodotti moda di cui ha bisogno. Le opportunità di cross selling e di cross buying sono ovviamente un'opportunità per tutti, per noi espositori e aziende che vendono ma anche per i buyer".

MIPEL fino al 24 febbraio è a Rho Fiera Milano nel padiglione 5.