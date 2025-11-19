Minori, Carfagna (Nm): pdl per Registro orfani crimini domestici

Roma, 19 nov. (askanews) - "Questa proposta di legge si propone di istituire un registro nazionale degli orfani di crimini domestici centralizzato ufficiale capace di mettere a disposizione dati aggiornati verificabili e condivisi da tutte le amministrazioni competenti a gestire questo fenomeno In modo tale da orientare le politiche pubbliche a sostegno degli orfani e da monitorare l'effettiva attuazione e attivazione degli strumenti di sostegno". Così la segretaria di Noi Moderati, Mara Carfagna, a margine di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.

"Ricordiamo che gli orfani di femminicidio sono bambini speciali, rimasti orfani di madre, uccisa dal padre che spesso si suicia o spesso viene giustamente messo in carcere. Sono bambini che spesso vengono affidati ai nonni o agli zii, o in caso di assenza di riferimenti familiari ai servizi sociali. Questa proposta di legge si propone di attivare, nell'immediato dell'evento delittuoso", ha sottolineato.

"Ad oggi ci sono dei sostegni economici, psicologici e legali previsti dalla normativa vigente, a cui ho contributo, ma accade spesso che i fondi pubblici ma anche privati a disposizioni di questi orfani rimangano nelle casse dello Stato o delle fondazioni perché non esiste un elenco ufficiale di quanti siano gli orfani e dove si trovino. Questa legge interviene per colmare questa lacuna e per trasformare questi diritti potenziali in tutele effettive accessibili a tutti", ha detto ancora Carfagna ricordando che una recente stima di un osservatorio indipendente ha parlato di circa 3.500 orfani di crimini domestici attualmente in Italia.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Daniela Ferolla, presidente della Fondazione 'Le Stelle di Marisa', e Benedetta Durini, responsabile Scientifica della stessa Fondazione.