Minneapolis, Merz: livello di violenza negli Stati Uniti preoccupante

Amburgo (Germania), 26 gen. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito "preoccupante" il "livello di violenza" negli Stati Uniti dopo la morte di un secondo cittadino americano a Minneapolis, ucciso dagli agenti federali per l'immigrazione.

"Trovo davvero preoccupanti le notizie che riceviamo dagli Stati Uniti negli ultimi giorni, e sembra che sia di nuovo una regione o una città a essere colpita. Sono sicuro che le autorità americane ora chiariranno se fosse necessario sparare in questo caso, se ci fosse davvero una minaccia per i funzionari coinvolti. In ogni caso, devo dire che trovo questo livello di violenza e tensione negli Stati Uniti a dir poco preoccupante", ha detto Merz, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa ad Amburgo.

