Minneapolis, la star Usa Ethan Hawke: "Questa non è l'America"

Roma, 27 gen. (askanews) - Alla première di "The Weight" al Sundance Film Festival, l'attore Ethan Hawke commenta l'attuale crisi politica negli Stati Uniti: "Questa non è l'America", afferma Hawke, candidato come miglior attore ai prossimi Oscar a marzo. "Sto cercando di capire come possiamo tornare alla ragione", aggiunge.

"Questa non è l'America. Questa non è quella città splendente sulla collina che mostra alla gente la dignità, l'integrità umana e la compassione, tutte cose che mi hanno insegnato e che mi hanno insegnato ad essere un americano", ha dichiarato ad Afp.

"Non voglio dire nulla che possa provocare scalpore. Sto cercando di capire come possiamo tornare alla ragione", ha aggiunto.

"Penso che tutti quelli che conosco siano davvero a disagio, sconvolti e incerti su come raddrizzare la rotta. Ed è bello far parte di una comunità in questo momento e poter parlare con le persone, e poter sentire e vibrare, non essere soli. Essere qui con voi a parlarne, a trovare una strada da seguire, senza incitare a dare la colpa e tutto il resto. I cittadini non possono essere colpiti per strada, è assolutamente inaccettabile, deve finire", ha concluso.