Ministro Pesca neozelandese porta aragosta viva: contro ambientalisti

Roma, 26 mag. (askanews) - Un deputato populista neozelandese e ministro della Pesca si è presentato in Parlamento con in mano un'enorme aragosta viva. Ai giornalisti presenti, Shane Jones, del partito New Zealand First, ha detto di volerla mangiare dopo la presentazione del bilancio del governo questa settimana. Il ministro ha tenuto il crostaceo mentre attraversava l'atrio del Parlamento, ma poi ha spiegato che non lo avrebbe portato in aula. Il video è stato postato sui suoi canali social con il messaggio: "Sto andando a difendere il settore contro gli ambientalisti".

"Come potete vedere si muove ancora, ma una volta immersa nell'acqua calda, non si muoverà più", ha detto ai giornalisti.

"No, non lo porterò in Parlamento per paura che il presidente lo confischi e lo mangi".