Ministro Israele estrema destra: è ora di annettere la Cisgiordania

Gerusalemme, 3 set. (askanews) - Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano di estrema destra spinge per l'annessione della Cisgiordania, territorio palestinese, ad Israele. "È ora di applicare la sovranità israeliana in Giudea e Samaria (ndr Cisgiordania) e di eliminare definitivamente dall'agenda l'idea di dividere la nostra piccola terra e di istituire uno Stato terrorista al suo centro", ha detto.

"I nemici devono essere combattuti e non devono essere autorizzati a vivere nel comfort pertanto, il principio supremo dell'applicazione della sovranità - tenetelo bene a mente - è lo slogan: 'massimo territorio con minimo numero di abitanti' Questo è anche il modo per preservare una netta maggioranza ebraica nello Stato di Israele, che è sia ebraico che democratico", ha aggiunto.

