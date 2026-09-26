ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2026

Ministro Esteri Polonia alla Russia: in Ucraina non potete vincere

New York, 26 set. (askanews) - "Ai rappresentanti della Federazione Russa dico questo: cercate di conquistare il Donbass da oltre 12 anni e Kiev da oltre quattro. Siete stati fermati dall'eroica Ucraina, un Paese con un PIL pari a un decimo di quello della Russia. Ma la Polonia ha quasi la metà del vostro PIL. L'Europa ha un PIL dieci volte superiore al vostro. La NATO ha un PIL venticinque volte superiore al vostro. Potete ancora uccidere molte persone, ma non potete vincere". Lo ha detto Radoslaw Sikorski, ministro degli Esteri della Polonia, parlando all'Assemblea generale dell'ONU.

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