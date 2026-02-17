Ministro esteri Iran: "C'è finestra di opportunità" con Usa a Ginevra

Ginevra, 17 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi parla di una "nuova finestra di opportunità" nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, dopo il secondo round di colloqui tenuto oggi a Ginevra grazie alla mediazione di Paesi della regione. Intervenendo alla Conferenza sul disarmo, il capo della diplomazia di Teheran ha espresso l'auspicio che il dialogo porti a una soluzione stabile delle tensioni tra i due Paesi.

Allo stesso tempo, Araghchi ha ribadito che l'Iran resta pronto a reagire a eventuali minacce o atti di aggressione, richiamando quanto accaduto il 13 giugno 2025.

"Grazie ai buoni uffici dei nostri Paesi amici nella regione, ai quali siamo molto grati, si è aperta una nuova finestra di opportunità che ci ha permesso di tenere oggi stesso, qui a Ginevra, il secondo round di negoziati con gli Stati Uniti. Speriamo che questi negoziati conducano a una soluzione negoziata e duratura che serva gli interessi delle parti coinvolte e della regione nel suo insieme. Allo stesso tempo, come dimostrato durante l'aggressione del 13 giugno 2025, l'Iran resta pienamente pronto a difendersi contro qualsiasi minaccia o atto di aggressione".