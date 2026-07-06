Ministro Esteri Belgio a Fifa: in discussione principi calcio e sport

Milano, 6 lug. (askanews) - "Se davvero sono bastate alcune telefonate andate a vuoto per ottenere una decisione così incomprensibile da parte della Fifa, allora questo solleva seri interrogativi. Questo mette in discussione i principi fondamentali del calcio e dello sport". Così Maxime Prévot, il ministro degli Esteri del Belgio, ha commentato la squalifica sospesa dalla Fifa all'attaccante Usa Balogun, che dunque entrerà regolarmente in campo contro la nazionale belga per la sfida degli ottavi.

"Come potrebbe la FIFA, ad esempio, continuare a promuovere in modo credibile il fair play? Spero quindi che la nostra squadra dei Diables Rouges possa, nelle prossime ore, dare la migliore risposta possibile sul campo con una bella vittoria", ha continuato Prévot.

La sospensione ha scatenato grandi polemiche con l'intervento della Uefa, della Commissione europea e con vari media che accusano Trump di aver fatto pressioni per togliere la squalifica. Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha poi confermato di aver parlato con Gianni Infantino, presidedente della Fifa della squalifica. "Non era un fallo - ha ribadito davanti alla stampa - erano due atleti che si sono scontrati"