ULTIME NOTIZIE 03 GENNAIO 2026

Ministro Difesa Venezuela: gli Usa hanno bombardato zone residenziali

Caracas, 3 gen. (askanews) - Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha accusato gli Stati Uniti di aver colpito zone residenziali nella serie di attacchi notturni sul Paese. "La barbarie delle forze d'invasione ha profanato il nostro sacro suolo nelle città di Fuerte Tiuna, Caracas, negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira - ha detto in un video pubblicato sul suo canale Telegram - arrivando persino a colpire con missili e razzi lanciati dai loro elicotteri da combattimento zone residenziali popolate da civili, per le quali stiamo già raccogliendo informazioni sui feriti e sui morti".

Gli Usa hanno dato il via nella notte a una operazione militare in Venezuela, confermata dal presidente americano Trump, che ha anche annunciato di aver catturato e portato fuori dal Paese il presidente venezuelano Maduro e la moglie.

ESTERI
