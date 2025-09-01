Ministra Esteri palestinese: bene aiuti umanitari, ma serve politica

Roma, 1 set. (askanews) - La ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian ha sottolineato oggi la necessità di un percorso politico per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. La ministra ha parlato dal Policlinico Gemelli di Roma dove ha visitato col ministro degli Esteri Antonio Tajani i bambini palestinese evacuati dalla Striscia di gaza per essere curati a Roma. Aghabekian ha prospettato un futuro in cui non solo ci sia un accordo di pace ma anche un governo palestinese che investa anche la Striscia di Gaza.

"Grazie mille ministro Tajani, grazie per aver incluso gli ospedali in questa visita perché ci avvicina alla nostra gente che qui in Italia è stata curata, che ha incontrato il nostro ambasciatore che adesso ha un rapporto più stretto e potrà seguirli meglio in futuro" ha detto la ministra. "Abbiamo un disperato bisogno di ricostruire il nostro sistema sanitario, i nostri ospedali e le nostre scuole mediche in Gaza sono stati rasi al suolo, ci vorranno anni per ricostruire il sistema, non solo a Gaza ma in Cisgiordania. Ma per far questo naturalmente dobbiamo essere liberati, se troviamo un accordo di pace riusciremo a liberare il nostro potenziale e ricostruire il sistema che vogliamo per il futuro anche quello sanitario. Quindi in futuro immagino che resteremo in contatto e avremo scambi e trasferimenti di insegnamento e infermieri, sono certa che potremo trarre grande beneficio da questi eccellenti ospedali che avete. Speriamo quindi in un futuro dove potremo sederci a fare progetti invece di piangere su quello che accade oggi".