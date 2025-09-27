ULTIME NOTIZIE 27 SETTEMBRE 2025

Ministra Bernini: errore interrompere ponti con Università israeliane

Telese Terme (BN), 27 set. (askanews) - "L'Italia, la ricerca italiana, l'università e ricercatori italiani non devono entrare in guerra con le università e i ricercatori israeliani: ho personalmente visitato sia la parte palestinese che quella israeliana e ci sono rettori e presidenti di università profondamente contrari agli errori e agli orrori del governo Netanyahu. Il fatto di lasciarli soli in un momento in cui loro stessi protestano contro il governo Netanyahu è un errore, come è un errore togliere speranza e ossigeno a quei luoghi della conoscenza, della diplomazia scientifica, che sarà l'inizio di tutto quando la guerra sarà finita. Da lì si ricomincia, non bisogna mai interrompere i ponti di ricerca, cultura, formazione. Quello è il più grande detonatore di pace". Lo ha detto la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, alla festa di Fi a Telese Terme (Bn).

