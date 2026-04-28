ULTIME NOTIZIE 28 APRILE 2026

Minetti, Renzi: Nordio? chi si deve dimettere è Giorgia Meloni

Bologna, 28 apr. (askanews) - "Le dimissioni di Nordio? Per me chi si deve dimettere è Giorgia Meloni". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa a Bologna sulle eventuali dimissioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. "Prima se ne vanno, meglio è per l'Italia", ha aggiunto.

"Per me chi si deve dimettere ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni - ha detto Renzi - non conosco la storia della grazia" a Minetti "e quindi non ho la minima idea di che cosa ci sia dietro. Quello che so è che questo è un governo dove Giorgetti sbaglia i conti, Tajani non sa di cosa si parla, Urso ha tagliato soldi per l'industria e Salvini straparla del niente. Hanno aumentato le accise che adesso vogliono abbassare. Prima se ne vanno, meglio è per l'Italia".

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