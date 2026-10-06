Mina canta e stupisce con le sue "Dilettevoli inedite eccedenze"

Milano, 6 ott. (askanews) - Saper sempre stupire, essendo sempre avanti e creando emozioni uniche. Mina esce con "Dilettevoli inedite eccedenze" che è più di un disco di cover, come racconta Massimiliano Pani Mazzini, figlio della tigre di Cremona e produttore di questo lavoro.

"Raccoglie tutte quelle perle rimaste in un cassetto. Quindi sono pezzi fatti negli anni che poi non sono entrati in un determinato progetto per motivo artistico ma non vuol dire che non siano belli e quindi proprio perché di valore lei li ha scelti, li ha tirati fuori e li ha messi in questa collana che si chiama dilettevoli eccedenze, in questo caso inedite perché non erano mai stati pubblicati prima".

Un album frutto di una ricerca musicale che spazia in un ampio lasso temporale.

"C'è un pezzo degli anni '70 e l'ultimo è stato fatto a marzo del '26, quindi immaginate che periodo di tempo. Sono scelti a suo gusto ovviamente, cioè cose che lei ama, che possono essere un grande successo, ma anche invece un pezzo che lei ha molto amato, che ti vuole riproporre, che quindi ti pone l'attenzione su quel determinato pezzo, ti prende per mano, dice ascoltare anche questo".

Non c'è un filo tematico anche se c'è una connessione tra i brani.

"Il fil rouge è lei, la sua interpretazione è quello che lega tutti questi pezzi di epoche diverse, di arrangiamenti diversi, di stili diversi".

Mina si è ritirata dalle scene nel 1978, ma non ha mai smesso di giocare con la sua immagine.

"Ha sempre lavorato con Mauro Balletti a distruggere e ricreare la sua immagine da essere la ragazza più famosa d'Italia in qualche modo negli anni 60-70 ha deciso di mettersi la barba, di diventare un alieno una paperina, scimmia o qualunque cosa anticipando di vent'anni Madonna e di trenta Lady Gaga facendo proprio una metamorfosi e questo gioco è un gioco che in qualche modo ti dimostra quanto lei sia libera folle e che abbia sempre voglia di sperimentare in musica ma anche con la sua immagine".

Il video di Vento di passione è stato girato da Ferzan Ozpetek con Luca Argentero.

"Era una bellissima idea di Ozpetek, ne è uscito un video molto originale, molto particolare e li ringraziamo".

Sono 1.427 le canzoni registrate e pubblicate da Mina, dall'inizio della sua carriera ad oggi ma lei riesce sempre ad essere nuova e a incantare gli ascoltarori.