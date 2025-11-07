ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Milone: "La prevenzione è tutto, in urologia ancora di più"

Sorrento, 7 nov. (askanews) - Vincenzo Milone, responsabile ufficio comunicazione della Siu: "La prevenzione è tutto, in urologia ancora di più, perché abbiamo ben quattro tipi di cancro: prostata, vescica, rene e testicolo. Quindi dall'anziano al giovane dove se non si fa prevenzione ovviamente non si intercettano i problemi e non si riescono a curare in tempo quindi è una storia che portiamo avanti e che rinforzeremo prossimamente nel quadri regno anche con tutto un lavoro importantissimo direttamente sui pazienti. Bisogna fare entrare nel concetto della popolazione non solo maschile, ma anche femminile, che vanno fatti degli esami a tempo debito, può essere il PSA o l'ecografia arenale, può essere in caso di ematuria, una scissoscopia, ma ogni tipo di prevenzione per tutte le patologie neurologiche ha bisogno dei tempi ma soprattutto vanno eseguiti. Ecco, non bisogna avere timore di fare gli esami".

