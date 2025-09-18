ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Millenni di storia che scorrono su un fiume: navigare sul Nilo

Luxor, 18 set. (askanews) - Le crociere sul Nilo sono un classico del turismo in Egitto, ma forse tra monumenti e siti archeologici il fiume in sé viene meno considerato dai viaggiatori. Eppure sono proprio queste acque che hanno permesso il fiorire di quella civiltà millenaria, e sono le stesse acque che oggi si attraversano su barche di ogni tipo e con diverse aspettative.

Queste immagini del Nilo sono state riprese dall'imbarcazione Eyaru Dahabya, in un viaggio organizzato dal tour operator Kel 12, tra Luxor ed Assuan.

