Mille modi di essere: la moda che parte dalle persone

Milano, 30 ott. (askanews) - Mille modi di essere, mille modi di vestire. Con questa visione, Imperial presenta il secondo capitolo di "The New Crew", un racconto immersivo fatto di stile e personalità nato per celebrare le collezioni del brand e la sua community.

Tra le stanze di Archiproducts Milano, prende vita il mondo Imperial.

Le collezioni Fall/Winter 2026 uomo e donna, si raccontano in un viaggio esperienziale, che supera i confini della sfilata tradizionale.

"Imperial Crew vuole essere il racconto di una collezione capace di rispettare le diverse personalità, i gusti e i differenti momenti della giornata. L'obiettivo è far sì che ognuno possa trovare nelle nostre proposte non delle semplici tendenze o dei capi, ma un vero strumento per raccontarsi. "The House" nasce proprio come un evento per celebrare la nostra crew, accogliendo le persone direttamente all'interno della nostra casa".

Un manifesto che si traduce in un guardaroba trasversale, dove sartorialità e versatilità lasciano spazio ai pezzi cult del brand:

"In collezione seguiamo sempre tutti i trend del momento. Quest'anno abbiamo puntato sul camouflage, interpretandolo secondo lo stile della donna Imperial, quindi in una chiave sempre più sexy. Inoltre, abbiamo inserito la stampa boho e quella paisley, che rappresentano una vera novità per il nostro brand".

Il tutto con una visione che guarda ben oltre i confini nazionali, proiettando il gruppo verso una forte crescita internazionale:

"Quest'anno stiamo mettendo le basi per quello che sarà un importante progetto di posizionamento in vista del 2027. Nel mercato italiano sono previste nuove aperture di store e una rinnovata experience nei diversi touch-point in cui incontriamo il cliente. Ma non ci fermiamo all'Italia: la crew diventa sempre più internazionale grazie a una filiale nel mercato francese che cresce a doppia cifra, trainata in particolare da Please, marchio firmato Imperial in forte espansione. Un altro mercato protagonista nel 2027 sarà la Svizzera, con un riposizionamento dei nostri negozi a marchio Aruk e nuove aperture per Imperial e Dixie".

Con THE HOUSE, la moda Imperial diventa uno spazio da abitare: una casa aperta dove ogni personalità trova la sua dimensione nella Crew.