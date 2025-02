Milei regala a Musk una "motosega della burocrazia"

Milano, 21 feb. (askanews) - Il proprietario di X e di Tesla Elon Musk è salito sul palco del Cpac, la Conservative Political Action Conference in corso a Washington Dc, per aggiornare la platea sui lavori del Department of Government Efficiency (Doge) dell'Amministrazione Usa, da lui guidato. Musk ha ricevuto l'applauso più forte e la standing ovation più grande tra tutti gli oratori che si sono succeduti nel pomeriggio.

Il presidente argentino Javier Milei si è quindi unito a Musk sul palco della convention e gli ha regalato "la motosega della burocrazia", una vera motosega che rappresenterebbe lo strumento con cui Musk dovrebbe tagliare la spesa pubblica inefficiente.