Milei annuncia riforma Banca Centrale e "shutdown" in stile americano

Buenos Aires, 31 lug. (askanews) - Il presidente argentino Javier Milei ha illustrato diverse riforme che vuole presentare al Parlamento, tra cui quella della Banca centrale volta a una politica monetaria austera, nonché un "rigoroso controllo di bilancio" che porterebbe a uno "shutdown" in stile americano dell'amministrazione in caso di deficit prolungato. In un discorso televisivo, Milei ha difeso il suo progetto per la Banca centrale (BCRA), una priorità della fase finale del suo mandato, mentre accenna sempre più apertamente a una candidatura per la rielezione alle presidenziali dell'ottobre 2027.

"Da inizio 21esimo secolo, il tasso di inflazione accumulato ammonta al 168.580%. In altre parole, la Banca Centrale è stata uno strumento che ha reso possibile il saccheggio da parte delle alte sfere politiche", ha denunciato Milei.

"La missione fondamentale della Banca Centrale torna ad essere quella di preservare il valore della moneta", ha precisato.

"Non si tratta certo di proteggere il presidente della Banca Centrale e il consiglio di amministrazione dagli abusi della politica. A questo proposito, sebbene venga mantenuto l'attuale meccanismo di nomina, la revoca sarà molto più rigorosa".

"(A causa) del disavanzo di bilancio, il Congresso avrà a disposizione alcune settimane per riportare i conti in equilibrio. In caso contrario, entrerà automaticamente in vigore lo shutdown e le attività non essenziali dello Stato saranno paralizzate. Verranno congelate le nuove spese, non verranno aggiudicati appalti, non verrà assunto personale e verranno bloccati i trasferimenti discrezionali alle province, soprattutto per tutta la durata (dello shutdown)".

"Per questo motivo, promuoveremo un progetto di profonda liberalizzazione del nostro mercato dei capitali, che modificherà diverse leggi con un unico obiettivo: eliminare l'intervento dello Stato e lasciare che il risparmio affluisca verso chi vuole produrre", ha annunciato Milei.