Milano, una scuola di colonne sonore gratuita con orchestra sinfonica

Milano, 7 lug. (askanews) - Una scuola di colonne sonore gratuita che porta gli studenti a registrare con un'orchestra sinfonica. E' il Master avanzato di scrittura e produzione di colonne sonore di Scoring For Films, un percorso che ha preso vita per la prima volta a Milano nel mese di maggio con lo scopo di far sviluppare piena consapevolezza del rapporto tra linguaggio cinematografico, pensiero sinfonico e produzione musicale reale e far così vivere a giovani talenti l'esperienza professionale della produzione orchestrale applicata alla musica per immagini. Ottanta ore di lezione con compositori professionisti che sfociano nella registrazione con 60 elementi dell'Orchestra Sinfonica di Milano.

La prima edizione ha visto gli studenti cimentarsi nella riscrittura del commento musicale dell'ultima scena del film "Non dirmi che hai paura" con la regia di Yasemin amdereli, distribuito in Italia da Fandango e tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Catozzella.

Il percorso formativo, ideato e supervisionato dai compositori Fabrizio Campanelli e Vito Lo Re con la partecipazione del direttore d'orchestra Enrico Goldoni, costituisce un unicum su scala globale nel panorama formativo legato alla musica. Non solo per qualità didattica, ma anche per la sua gratuità, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.