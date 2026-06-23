ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Milano, Tajani: Cottarelli candidato civico potrebbe essere vincente

Roma, 23 giu. (askanews) - Su Milano "per me, se ci fosse una candidatura di Cottarelli come civico, potrebbe essere un candidato vincente e mettere la sinistra all'opposizione dopo il pessimo governo della città di Milano, potrebbe essere una soluzione, bisogna parlarne. Ma una figura civica di questo tipo potrebbe essere una soluzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a "Il giorno della Verità", evento del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro a Roma.

"Credo che per vincere serva un candidato civico che possa allargare i confini del centrodestra", ha aggiunto il leader di Forza Italia, "secondo me ha le carte in regola".

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