Milano, strategie d'investimento di L&G al Salone del Risparmio

Milano, 6 mag. (askanews) - Al Salone del Risparmio, Legal&General punta su ETF e innovazione per rispondere alle nuove esigenze degli investitori, tra ricerca di reddito, sostenibilità e accesso sempre più digitale ai mercati.

Tra le soluzioni presentate, strategie orientate alla qualità e alla distribuzione di reddito, come ETF con cedole mensili, accanto a tematici legati ai grandi trend globali, in particolare sul fronte della clean energy e della gestione sostenibile dell'acqua.

"Il tema che portiamo è quello dei dividendi, i dividendi globali e di qualità. Quindi un portafoglio diversificato, che cerca di andare a prendere le azioni che pagano i dividendi più alti, ma che abbiano anche i bilanci di qualità. Il secondo tema che portiamo, invece, è più specifico ed è legato alla clean energy. Abbiamo visto che con la crisi petrolifica è tornata l'importanza delle fonti alternative e quindi tutto il tema del solare, dell'eolico, delle smart grid, all'interno di un ETF sulle rinnovabili, è un tema sicuramente di interesse" ha dichiarato Giancarlo Sandrin, Deputy Head of Wholesale Distribution Europe di L&G.

Accanto ai prodotti, al centro anche l'evoluzione della distribuzione: partendo dall'esperienza tedesca, il modello si fa sempre più digitale e ETF-friendly, con l'obiettivo di rendere gli investimenti più accessibili e attivare la liquidità inattiva.

"Il tema della digitalizzazione è fondamentale per gli investitori che si approcciano al mondo degli ETF. Digitalizzazione vuol dire conoscenza dei mercati, vuol dire anche formazione su cosa significa costruire un portafoglio ben diversificato in ETF, piattaforme che offrono la possibilità anche di selezionare i migliori ETF sul mercato e, non da ultimo, piattaforme di negoziazioni digitali che consentono agli investitori di poter costruire un portafoglio ben diversificato in ETF, con costi veramente accessibili" ha aggiunto Sandrin.

Tra innovazione di prodotto e trasformazione dei canali, gli ETF si confermano strumenti chiave per un risparmio più efficiente, con uno sguardo sempre più orientato al lungo periodo.