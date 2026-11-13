Milano si prepara al Natale sulle note di Madame

Milano, 13 nov. (askanews) - Quest'anno la magia del Natale ha deciso di viaggiare su
quattro ruote, attraversando l'Italia da Nord a Sud. È partito giovedì 12 novembre da
Milano il LEGO Holiday Lab, il più grande progetto itinerante mai realizzato da LEGO Italia
per accompagnare le feste con un messaggio chiaro: il gioco è ancora più bello se
condiviso.
A tenere il battesimo di questo speciale truck natalizio lungo 17 metri c'è Madame, scelta
come prima Ambassador di un tour che unisce musica e mattoncini.
Le parole di Madame, cantante: "È un piacere grandissimo perché i LEGO hanno fatto
parte di vari periodi della mia vita, dalla mia infanzia fino all'età più adulta. Qualche anno
fa, appunto, appena mi sono trasferita da sola a vivere qua a Milano, ho iniziato a giocare
con i LEGO. E quindi sono molto, molto, molto legata e molto appassionata".
A bordo del mezzo, allestito come una vera fabbrica di Babbo Natale su due piani, grandi
e piccoli potranno cimentarsi in un'escape room fatta di enigmi al piano inferiore, per poi
salire a costruire una decorazione da portare a casa.
Dopo il debutto milanese, la carovana farà tappa a Torino, Genova, Firenze e Roma, fino
al gran finale di Napoli a ridosso delle feste.
LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà così come spiegato da Davide Cajani, Marketing
Director di LEGO Italia: "LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà. Per noi questa è
un'iniziativa fondamentale per la nostra campagna Holiday. Il LEGO Holiday Lab è un
track di 17 metri, su due piani, dove nella parte più in basso c'è la possibilità di costruire e
di risolvere degli enigmi, mentre sopra c'è la possibilità di costruire delle decorazioni di
Natale da portarsi a casa, come ricordo".
Un'opportunità di aggregazione e spensieratezza. Tra una nota musicale e un mattoncino
incastrato all'altro, l'obiettivo resta quello di ritagliarsi del tempo di qualità con chi si ama.