ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Milano si prepara al Natale sulle note di Madame

Milano, 13 nov. (askanews) - Quest'anno la magia del Natale ha deciso di viaggiare su

quattro ruote, attraversando l'Italia da Nord a Sud. È partito giovedì 12 novembre da

Milano il LEGO Holiday Lab, il più grande progetto itinerante mai realizzato da LEGO Italia

per accompagnare le feste con un messaggio chiaro: il gioco è ancora più bello se

condiviso.

A tenere il battesimo di questo speciale truck natalizio lungo 17 metri c'è Madame, scelta

come prima Ambassador di un tour che unisce musica e mattoncini.

Le parole di Madame, cantante: "È un piacere grandissimo perché i LEGO hanno fatto

parte di vari periodi della mia vita, dalla mia infanzia fino all'età più adulta. Qualche anno

fa, appunto, appena mi sono trasferita da sola a vivere qua a Milano, ho iniziato a giocare

con i LEGO. E quindi sono molto, molto, molto legata e molto appassionata".

A bordo del mezzo, allestito come una vera fabbrica di Babbo Natale su due piani, grandi

e piccoli potranno cimentarsi in un'escape room fatta di enigmi al piano inferiore, per poi

salire a costruire una decorazione da portare a casa.

Dopo il debutto milanese, la carovana farà tappa a Torino, Genova, Firenze e Roma, fino

al gran finale di Napoli a ridosso delle feste.

LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà così come spiegato da Davide Cajani, Marketing

Director di LEGO Italia: "LEGO donerà i set ai bambini in difficoltà. Per noi questa è

un'iniziativa fondamentale per la nostra campagna Holiday. Il LEGO Holiday Lab è un

track di 17 metri, su due piani, dove nella parte più in basso c'è la possibilità di costruire e

di risolvere degli enigmi, mentre sopra c'è la possibilità di costruire delle decorazioni di

Natale da portarsi a casa, come ricordo".

Un'opportunità di aggregazione e spensieratezza. Tra una nota musicale e un mattoncino

incastrato all'altro, l'obiettivo resta quello di ritagliarsi del tempo di qualità con chi si ama.

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