ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2026

Milano, Salvini: se non c'è accordo centrodestra faccia primarie subito

Milano, 10 ott. (askanews) - Se il candidato sindaco del centrodestra "non si decide al tavolo" di coalizione, "e ci può stare", allora "facciamolo decidere ai milanesi. Ascoltiamo i milanesi in tutti i quartieri fra un mese, il secondo weekend di novembre facciamo le primarie". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un presidio leghista davanti al centro sociale Lambretta di Milano.

"La sinistra si sta scannando e le farà a febbraio. Noi siamo più bravi e più veloci e le vogliamo fare prima, se non c'è una soluzione entro ottobre. Io ritengo che Silvia Sardone sarebbe il miglior sindaco e la partita è aperta: se non riusciamo a metterci d'accordo noi, facciamo decidere i cittadini, andiamo nei quartieri ciascuno con le sue proposte, Sardone, Perego e Lupi, e chi verrà premiato dai milanesi sarà il candidato: più democratico di così è difficile", ha spiegato Salvini.

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