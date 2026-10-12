ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Milano, Salvini: Sardone può vincere, senza accordo fare le primarie

Milano, 12 ott. (askanews) - "Per me il candidato migliore è Silvia Sardone. Per Lupi il candidato migliore è Lupi, per Tajani è meglio Perego... Se a Roma non si trova l'accordo, la cosa migliore è che a decidere siano i cittadini di Milano con le primarie". Matteo Salvini ribadisce la posizione della Lega e la volontà di far correre la vice segretaria del partito Silvia Sardone.

E a Forza Italia che è arrivata a suggerire al Carroccio una corsa solitaria replica così: "Il fondatore di Forza Italia ha fondato anche il centrodestra unito. Dico solo questo". E poi "il centrodestra va d'accordo su quasi tutto, ma se su questo non troviamo un accordo, ascoltiamo i cittadini... Per me Sardone è il candidato che può vincere. Se non si riesce a decidere a Roma, c'è già il calendario: il secondo weekend di novembre, si mettono 50 gazebo e gli elettori scelgono. E il risultato è quello che tutto il centrodestra porterà".

E a chi dice che allora a quel punto le primarie vanno fatte ovunque ribatte: "Facciamole ovunque non ci sia accordo. Mi sembra un bell'esercizio di democrazia".

La convinzione di Salvini è che "a sinistra litigheranno sicuramente, quindi si può vincere, se partiamo per tempo. Per me con Sardone, ma se i milanesi indicano un altro nome, io faccio campagna elettorale per chiunque vincerà".

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