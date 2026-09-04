Milano, Salvini: entro prossima settimana candidato centrodestra

Milano, 4 set. (askanews) - "Conto che entro settimana prossima ci sia il nome" del candidato del centrodestra a sindaco di Milano. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al Villaggio Olimpico di Milano, trasformato in studentato.

Che ne pensa di Giovanni Terzi, circolato come possibile candidato? "Giovanni Terzi è un amico, è una persona molto valida, è stato un ottimo amministratore comunale, ero in Comune insieme a lui, è uno dei nomi che sicuramente potrebbero rilanciare Milano, insieme a qualcun altro".

Quanto alla possibile candidatura di Mario Calabresi per il centrosinistra, "non ho elementi per giudicare, immagino che faranno le primarie visto che da sempre dicono che la scelta spetta ai cittadini... immagino che il candidato non lo sceglieranno in qualche segreteria di partito ma con le primarie, io poi l'ho detto come Lega mi sarebbe piaciuto che anche il centrodestra scegliesse alle primarie però non posso costringere gli alleati a fare quello che non vogliono. Immagino che la sinistra sceglierà le primarie quindi vedremo se sarà Calabresi o sarà qualcun altro ma non mi preoccupano i candidati degli altri". Calabresi può piacere a destra? "Non penso". E il generale Burgio che è il candidato di Vannacci potrebbe piacere a destra? "Ma sicuramente può piacere ai cittadini di Anzio visto che è di Anzio. Noi sceglieremo per Milano qualcuno di Milano, mi sembra quasi normale, che sappia dov'è Rogoredo, Corvetto, Bovisa, Niguarda e Gallaratese".

E Lupi potrebbe piacere a destra? "In tanti possono piacere, Lupi e Terzi e Spada ce ne sono di profili a cui io farei fare il sindaco di Milano, meglio di quanto non lo stia facendo Sala che non sta facendo bene e non sta facendo il sindaco. Ha in testa altro, probabilmente è libero di farlo, però Milano è una città che va curata h24, 365 giorni all'anno".